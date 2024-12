Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat die vorerst für einen Übergang ernannte Finanzchefin Marie-Anne Popp nun fest auf diesen Vorstandsposten berufen. Ab Januar werde sie die CFO-Rolle im Vorstand übernehmen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Popp hatte das Amt interimsmässig vom 1. Juli an übernommen. Zuvor war sie in der Finanzabteilung von Delivery Hero tätig. Vorgänger Emmanuel Thomassin hatte das Unternehmen nach gut zehn Jahren verlassen./stk/jha/