Vor allem für die schwierige und zugleich wichtigste Region Asien fanden Analysten lobende Worte. Vor allem für die schwierige und zugleich wichtigste Region Asien fanden Analysten lobende Worte. So komme das Unternehmen voran und könne sich gegen die Wettbewerber, allen voran Coupang Eats in Südkorea und Grab in Südostasien, besser behaupten. Trotz heftiger Rabattkämpfe stabilisiere sich die Situation in der umkämpften Metropole Seoul. Dennoch verfehlte Delivery Hero beim Bruttowarenwert Asiens die durchschnittlichen Erwartungen.