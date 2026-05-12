Während der Übergangsphase führe Östberg den Konzern weiter und leite die nächste Phase der eingeleiteten strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse. Die Suche nach einem neuen Konzernchef soll laut Mitteilung in Kürze beginnen. Ziel sei es, bis Ende 2026 einen Nachfolger gefunden zu haben.