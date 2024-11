Der Essenslieferdienst Delivery Hero hofft bis zum Jahresende auf Millionen an freien Mitteln. 2024 dürfte er auf freie Barmittel (Free Cashflow) von 50 bis 100 Millionen Euro, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. Bislang hatte Delivery lediglich einen positiven Betrag in Aussicht gestellt. Mit dem Free Cashflow können Unternehmen etwa in Wachstum investieren oder Aktien zurückkaufen.