Die im MDax gelistete Aktie notierte zuletzt über sechs Prozent im Minus bei 19,25 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie gut 15 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Drittel. Seit dem Rekordhoch Anfang 2021 - also während des Bestellbooms in der Pandemie - ist der Börsenwert um rund 87 Prozent eingebrochen.