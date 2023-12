Der Essenslieferdienst Delivery Hero streicht Stellen in seiner Berliner Zentrale und schliesst zwei Tech-Zentren in Taiwan und der Türkei. Mit Blick auf die Belegschaft in der Berliner Zentrale und der globalen Serviceteams bedeutet dies - zusammen mit den Entlassungen im Januar - einen Abbau um rund 13 Prozent im laufenden Jahr, wie es vom Unternehmen am Montag hiess. Dadurch solle die Effizienz steigen.

18.12.2023 10:33