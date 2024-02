Der Essenslieferdienst Delivery Hero weist Gerüchte über einen geplatzten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Südostasien zurück. Die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf liefen weiter, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Die Gerüchte seien falsch. Die Delivery-Hero-Aktie erholte sich nach dem Dementi etwas von ihren Kursverlusten vom Vormittag, lag zuletzt aber immer noch mit rund sieben Prozent im Minus.

02.02.2024 12:59