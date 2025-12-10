Der Essenlieferdienst Delivery Hero prüft nach der jüngsten Kursschwäche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen. Der im MDax notierte Konzern zeigte sich in einem am Dienstagabend veröffentlichten Brief an die Aktionäre enttäuscht von der Bewertung an der Börse. «Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren.» Mit Beratern würden strategische Optionen geprüft. Am Aktienmarkt kam das gut an.