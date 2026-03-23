Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken. Die geplante Transaktion sein ein «wichtiger erster Schritt» in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, so Konzernchef Niklas Östberg.