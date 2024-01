Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abstossen. Bis zu 68,2 Millionen Deliveroo-Papiere sollen durch ein beschleunigtes Verfahren an institutionelle Investoren verkauft werden, wie der im MDax notierte Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte.

29.01.2024 19:51