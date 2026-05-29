Anleger zeigten sich begeistert. Die Aktie des Unternehmens sprang im nachbörslichen Handel um bis zu ein Fünftel nach oben. Schon im regulären Geschäft hatte sie erneut ein Rekordhoch erreicht. Das Plus seit Jahresanfang liegt bei gut 150 Prozent, der S&P 500 bringt es nur auf 10,5 Prozent. Beim Börsenwert ist Dell mit 206 Milliarden Dollar auf Basis des Schlusskurse vom Donnerstag dennoch verglichen mit den Platzhirschen der Technologiebranche ein Zwerg. Einige von ihnen wie zum Beispiel Microsoft und Alphabet bewegen sich bereits im Bereich von mehreren Billionen Dollar./he