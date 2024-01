Die vorsichtige Gewinnprognose von Delta belastete am Freitag auch die Kurse grosser europäischer Fluggesellschaften. Lufthansa gaben um knapp 3 Prozent nach auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. In London verloren IAG 3,3 Prozent und Air France-KLM in Paris 2,6 Prozent. Noch stärker abwärts ging es mit den Papieren von Delta Air Lines selbst, die vorbörslich in den USA um knapp 6 Prozent abrutschten.