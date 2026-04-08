So gab die Airline im ersten Quartal über 2,7 Milliarden Dollar für Treibstoff aus, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwar stieg der Umsatz um 13 Prozent auf knapp 15,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn ging jedoch um 12 Prozent auf 501 Millionen Dollar zurück, weil neben den Ausgaben für Kerosin auch die Aufwendungen für das Personal wuchsen. Unter dem Strich stand wegen Verlusten bei Finanzanlagen sogar ein Fehlbetrag von 289 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 240 Millionen im Vorjahreszeitraum./stw/err/jha/