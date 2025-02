Delta-Flug 4819 war am Montag aus Minneapolis kommend bei der Landung in Toronto verunglückt. Die Bombardier -Maschine vom Typ CRJ900 geriet in Brand, überschlug sich und kam auf dem Rücken zum Stillstand. Alle 80 Insassen - 76 Passagiere und vier Crewmitglieder - überlebten das Unglück. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden 21 Passagiere verletzt.