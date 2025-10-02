Ein Mitglied des Bordpersonals sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf die zuständige Flughafenbehörde. Delta zufolge handelte es sich um eine «Kollision bei geringer Geschwindigkeit» mit der kurz zuvor gelandeten Maschine. Demnach befanden sich an Bord des aus dem Bundesstaat North Carolina angekommenen Fluges 61 Menschen, in der Maschine mit dem Ziel Virginia insgesamt 32.