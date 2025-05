Ein Wert von 90 Punkten würde eine besonders schlechte Entwicklung vorhersagen. Ein Wert von 110 Punkte eine besonders positive. In die Bewertung gehen die Aussagen aller deutschen Arbeitsagenturen bezüglich ihrer Prognose für die nächsten drei Monate ein. Das Arbeitsmarktbarometer ist somit ein Frühindikator für die künftige Situation am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit gibt ihre Mai-Statistik an diesem Mittwoch bekannt.