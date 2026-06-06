Viele Demokraten

Ein weiterer Demokrat, Tom Steyer, liegt auf dem dritten Platz mit 21 Prozent. Die Auszählung geht aber noch weiter. In Kalifornien ist es so, dass bei der Briefwahl das Absendedatum gilt - und die Stimmzettel danach eine Woche Zeit haben, anzukommen. Dabei sind es oft Anhänger der Demokratischen Partei, die zur Briefwahl greifen. US-Präsident Donald Trump sprach wieder von Wahlbetrug, nachdem der von ihm unterstützte Hilton direkt nach der Vorwahl knapp vorn lag.