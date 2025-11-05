Der frühere demokratische US-Präsident Barack Obama gratulierte allen demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen, die sich bei den unterschiedlichen Wahlen im Land - darunter auch regionale und kommunale Abstimmungen - durchsetzten konnten. «Das ist eine Erinnerung daran, dass wenn wir uns um starke, nach vorne schauende Führungspersönlichkeiten sammeln, denen bedeutsame Themen wichtig sind, dann können wir gewinnen», schrieb Obama auf der Plattform X. «Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, aber die Zukunft sieht ein kleines bisschen heller aus.»/cah/DP/zb