Friedrich verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte die Migros-Gruppe am Donnerstag mit. Hintergrund seien unterschiedliche Vorstellungen über die Strategie und künftige Entwicklung von Denner: Beide Seiten seien zum Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel die beste Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Denner schaffe.