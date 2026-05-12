Franz sei ein profunden Branchenkenner und verantwortete zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied von Migrolino die Bereiche Verkauf, Expansion und Bau. In seiner neuen Rolle bei Denner agiere er als Bindeglied zwischen verschiedenen Funktionen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.
Zeitgleich trete Serge Gafner, der seit 2012 die Personalabteilung von Denner leitet, in den Ruhestand. Bis zur definitiven Nachfolgeregelung übernehme sein Stellvertreter Christian Thomann seine Aufgaben.
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(AWP)