Das Spektrum ist nach Angaben des Bundes sehr breit. Als Beispiele nennt er italienische Mafia-Familien, aber auch Gruppen aus dem Balkan, die Teile des Drogenhandels beherrschen, oder Banden aus der Türkei, die mit illegalem Geldspiel Profite erzielten. Eine zentrale Rolle spiele die Geldwäscherei, insbesondere für den Schweizer Finanzplatz. Auch im Menschenhandel seien kriminelle Gruppierungen aktiv, etwa solche aus Asien oder Westafrika.