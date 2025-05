WURDEN KONKRETE ZAHLEN GENANNT?

Ja. Die Botschaft zur vorgeschlagenen Umsetzung der Schutzklausel beinhalte konkrete Zahlen, die als Beispiel dienten, betonte Mascioli. Beispielsweise bei einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Schweiz um 30 Prozent oder um 12 Prozent bei der Sozialhilfe, müsse der Bundesrat die Anwendung der Schutzklausel prüfen. Beim Schwellenwert zur Beschäftigung von Grenzgängern werde eine veränderte Grenzgängerrate von 0,34 Prozent vorgeschlagen. Die Rate wird gemessen an der Veränderung des Grenzgängerbestandes im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten. Bei der Nettozuwanderung aus der EU betrage der Schwellenwert 0,74 Prozent. Dabei geht es um eine Zunahme der Nettomigration gemessen an der ständigen Wohnbevölkerung.