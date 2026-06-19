Die Schweiz wird daher neu in drei militärische Einsatzräume aufgeteilt. Dabei werden sämtliche Einsätze durch diese raumgebundenen Einsatzdivisionen geführt. Das soll laut Bundesrat sicherstellen, dass alle Einsätze - ob zugunsten ziviler Behörden oder im Rahmen der Abwehr von Bedrohungen - gleich verantwortet werden. Das soll die Führungsfähigkeit der Armee stärken.