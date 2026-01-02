Was passiert im kommenden Jahr und danach beim CO2-Preis?

Mit dem Jahreswechsel ist der CO2-Preis von aktuell 55 Euro pro Tonne auf 55 bis 65 Euro pro Tonne gestiegen. Es gibt also einen Preiskorridor, innerhalb dessen die CO2-Zertifikate ersteigert werden können. Der Start der Auktionen ist laut Umweltbundesamt (UBA) derzeit für Juli 2026 vorgesehen und soll bis Ende Oktober einmal pro Woche an der Leipziger Energiebörse stattfinden. Wenn die Nachfrage bei den Versteigerungen nicht gedeckt werden kann, können weitere Zertifikate zu einem höheren Preis von 68 Euro erworben werden