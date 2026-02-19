Der tiefe Fall des Prinzen

Für das Königshaus ist Andrew seit langer Zeit eine Belastung. Schon seine früheren, teils vor Jahren erfolgten Einlassungen zum Epstein-Fall waren in der Öffentlichkeit sehr kritisch bewertet worden. Seine königliche Familie schwieg aber lange. Erst im vergangenen Herbst setzte Charles III. dem ein Ende - und verstiess seinen Bruder mit dem Entzug aller Titel und Ehren. Auch aus einem Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor musste Andrew ausziehen, er lebt nun als Bürgerlicher.