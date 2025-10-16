Auch in Euro gerechnet kletterte der Goldpreis am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Hier wurde ein Höchstwert von 3.645 Euro erreicht. Nach wie vor gilt der Handelsstreit zwischen den USA und China als wichtiger Preistreiber am Goldmarkt. Zuvor hatte Peking Exportkontrollen auf Seltene Erden eingeführt und damit eine Phase der relativen Ruhe in der Auseinandersetzung beendet. Der Konflikt gewann seitdem spürbar an Schärfe.