Mit diesem Schritt will der Kanton Zürich einen Beitrag zur Bekämpfung des Ärztemangels in der Schweiz und im eigenen Kanton leisten. Laut Studien könnten bis 2040 schweizweit zwischen 5500 und 8700 Ärztinnen und Ärzte fehlen. Derzeit stammten rund 40 Prozent der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland.