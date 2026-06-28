Er forderte auf der in Russland eigentlich verbotenen Plattform Instagram ultimativ ein Treffen mit Putin, um ihm «die ganze Wahrheit über das, was bei uns im Land passiert», zu sagen. An der Front würden Soldaten von ihren Vorgesetzten ausgebeutet, gequält und verheizt, klagte er. Sollte sich der Kremlchef weigern, drohte er mit «ernsten Konsequenzen». Die Armee würde dann ihre Waffen auf den Kreml richten, sagte er. Wie bei Bonja wurde auch dieses Video vielfach gesehen und geliked.