Die Tage, an denen Langläufer über die Loipen gleiten, seien weniger geworden, sagte Laurent Donzé, Präsident des Westschweizer Verbandes Romandie Ski de Fond (RSF), zu Keystone-SDA. Er stellt fest, dass man früher auf 1000 Metern über Meer noch die Skier angeschnallt habe, wenn man Lust darauf gehabt habe. «Heute schnallen wir die Skier nur noch an, wenn Schnee liegt.» Diese Veränderung erfordere mehr Flexibilität.