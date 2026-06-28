Die Temperaturen würden in der Nacht auf Montag auf der Alpennordseite auf 18 bis 21 Grad, auf der Alpensüdseite auf 19 bis 24 Grad sinken. Tagsüber seien am Montag Temperaturen von 27 bis 31 Grad zu erwarten. Im Süden bleibe die Hitzebelastung vor allem in den städtischen Gebieten aber nach wie vor hoch.