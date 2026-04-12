Je nach Unternehmensgrösse variieren diese Zahlen jedoch: Während mehr als die Hälfte der Grosskonzerne über eine Cyberversicherung verfügt, trifft dies nur auf fünf bis zehn Prozent der KMU zu. «Kleine Unternehmen glauben oft, dass sie nicht das Ziel solcher Angriffe sind, aber sie täuschen sich. Das kann jedem passieren.»