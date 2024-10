Die beiden Brüder haben ihr erstes Reisfeld 2019 in Lugnorre (FR) angelegt, ein zweites vor zwei Jahren in Kappelen (BE). Sie gehören zu den ersten Schweizer Produzenten, die auf Initiative von Agroscope in den sogenannten Flutreisanbau eingestiegen sind. Bisher wurde im Tessin nur Trockenreisanbau betrieben.