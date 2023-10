In Boxen verpackt

Kontaminiertes Material ist dagegen nicht selbst radioaktiv, sondern mit so genannten Radionukliden verunreinigt. Die Verunreinigungen stammen aus dem Kontakt des Materials mit Flüssigkeiten oder Gasen die radioaktive Partikel enthielten. Da sie nur die Oberfläche betreffen, können sie entfernt werden. Die entfernten Verunreinigungen werden als radioaktiver Abfall entsorgt. Einiges wird zur Dekontamination in Säure eingelegt. Andere kommen in die sogenannte Muldenband-Strahlanlage, eine Art Waschmaschine für Stahlteile. Ausserdem kommen Hochdruckreiniger zum Einsatz, die bis zu 20 Mal so viel Druck wie haushaltsübliche Kärcher haben.