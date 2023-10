Am stärksten verbreitet ist die traditionelle Haushaltsform des verheirateten Paars mit einem oder mehreren Kindern in der Zentralschweiz. In der Westschweiz und im urbanen Kanton Basel-Stadt sind die nicht-traditionellen Haushaltsformen häufiger. Die meisten Eineltern-Haushalte weisen die Kantone Genf, Neuenburg und Waadt auf.