Die zuständige Staatspolitische Kommission will, dass sich die Schweiz grundsätzlich daran beteiligen kann. Voraussetzung soll aber sein, dass das Dublin-System zur Übernahme von Asylsuchenden durch den Staat des Erstasylgesuchs für die Schweiz «im Wesentlichen» funktionieren muss. Auch auf finanzielle Auswirkungen will die Mehrheit ein Auge haben.