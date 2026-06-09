Der Ständerat beschloss nach der Eintretensdebatte, mit 22 Nein- bei 21 Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung, nicht auf den Entwurf seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) einzutreten. Eine «Sonntagsallianz» aus Ratsmitgliedern der SP, der Grünen, der Mitte sowie der SVP setzte sich durch. Nun ist der Nationalrat am Zug.