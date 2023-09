Schulze zur Wiesch hatte im Juni die Leitung von Der Touristik Suisse übernommen. Für die Deutsche gibt es erkennbare Unterschiede bei der Ferienbuchung zwischen ihren Landsleuten und den Schweizerinnen und Schweizern, wie sie im Interview sagte. «Der Anteil an Mainstream-Reisen, vor allem klassischen Badeferien, ist in Deutschland grösser als in der Schweiz. Hier sind Reisen abseits der Trampelpfade deutlich gefragter.»