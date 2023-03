So ziemlich alles, was die Schweiz zum Inbegriff eines Bankensystem von Weltrang machte — Stabilität und Diskretion in Kombination mit globalen Ambitionen — ist in den letzten Jahren auf den Prüfstand gestellt worden. Es hat den Test nicht bestanden. “Der Schaden für den Ruf der Schweiz wird schrecklich sein”, sagt Arturo Bris, Professor für Finanzen am International Institute for Management Development in Lausanne.