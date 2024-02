Wann gibt es an den Börsen wieder grünes Licht? Schauen Sie auf bestimmte Indikatoren?

Es ist immer schwer zu sagen, auf welche kurzfristigen Indikatoren der Markt positiv reagiert. Derzeit bin ich stark in defensiven Unternehmen investiert. Korrigiert der Markt, leiden diese Titel weniger. Ab einem bestimmten Zeitpunkt verkaufe ich diese Aktien dann und wechsle in zyklischere Werte. Aber das perfekte Timing ist fast unmöglich. Entscheidend ist, investiert zu sein. Denn langfristig sind Aktien der richtige Ort, um Wachstum zu erzielen. Wer die fünf besten Tage an den Börsen verpasst, verzichtet auf den halben Jahresgewinn.