Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr trotz Wachstum im Tagesgeschäft weniger verdient. Für 2024 stelle man sich nun zwar auf ein Umsatzplus ein, beim operativen Ergebnis sei aber ein Zuwachs oder ein Rückgang möglich, teilte der SDax-Konzern am Donnerstag in Grünwald mit. Der Erlös soll demnach in diesem Jahr auf 1,17 bis 1,21 Milliarden Euro steigen, nachdem der Wert vorläufigen Berechnungen zufolge im vergangenen Jahr um 10,8 Prozent auf knapp 1,14 Milliarden Euro angezogen war.

14.03.2024 08:18