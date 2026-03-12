Reisende weichen nach Westen aus

Dertour Suisse arbeite mittlerweile nicht mehr im Krisenmodus. «Was wir derzeit erleben, ist vielmehr operatives Tagesgeschäft. Situationen also, wie sie auch bei anderen Ereignissen vorkommen können, etwa bei Waldbränden oder schweren Unwettern», sagte Howald. Dann gehe es ebenfalls darum, rasch Alternativen zu finden und für die Kunden neue Lösungen zu organisieren.