Der grösste Schweizer Reiseveranstalter sei mit einem ordentlichen Plus ins Jahr 2026 gestartet, sagt Dertour-Suisse-Chefin Stephanie Schulze zur Wiesch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Dann habe der Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar für einen Rückschlag gesorgt: Es habe eine Welle an Umbuchungen und Stornierungen gegeben. Viele Kunden hätten ihre Reisen auf den Herbst oder gar auf das nächste Jahr verschoben.