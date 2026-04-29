Tiefere Kosten

Zudem sei die Wirtschaftlichkeit am bisherigen Dertour-Hauptsitz grösser: «Über einen Zeitraum von zehn Jahren fallen die Gesamtkosten in Altstetten deutlich tiefer aus.» So seien die Mietkosten günstiger. Auch die Sanierungs-, Unterhalts- und Rückbaukosten seien überschaubarer. Darüber hinaus sei die Flächennutzung in Altstetten effizient und der Baustandard mit dem Minergie-Niveau höher. Dadurch seien Energie- und Nebenkosten geringer.