Zu einer Restrukturierung kommt es dagegen bei den Spezialreisen: Hier verschwindet die Hotelplan-Marke Travelhouse, wie der Sprecher sagte. Das Reiseangebot von Travelhouse werde von den neun Kuoni-Spezialistenmarken übernommen. In der Romandie baue man weiter auf die Hotelplan-Marke Tourisme pour tous und auf die bestehenden Dertour Suisse-Spezialisten.