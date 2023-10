Die designierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner hat eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands beklagt und die Bundesregierung zu einer konsequenteren Politik aufgefordert. Die Politik müsse für mehr Planungssicherheit in den Unternehmen sorgen, sagte Benner der «Welt am Sonntag». Der Wandel zur klimaneutralen Wirtschaft biete unter dem Strich viele Chancen. «Es wurde doch vorgerechnet, wo neue Jobs entstehen können - ob in der E-Mobilität, der Kreislaufwirtschaft oder den Speichertechnologien. Aber dafür braucht es einen Masterplan», sagte Benner, die am Montag zur Chefin der Metallgewerkschaft gewählt werden soll.

22.10.2023 14:20