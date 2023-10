Die EU muss nach Ansicht des designierten EU Klimakommissars Wopke Hoekstra in den kommenden gut 15 Jahren den Grossteil ihrer Treibhausgase einsparen. Es gebe wissenschaftliche Empfehlungen, den Treibhausgasausstoss bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren, sagte er bei einer Anhörung im Umweltausschuss des Europaparlaments am Montagabend. «Ich werde alle verfügbaren Instrumente einsetzen, um die EU in die Lage zu versetzen, das empfohlene Mindestziel von 90 Prozent Nettoreduktionen zu erreichen», so der Niederländer.

03.10.2023 06:31