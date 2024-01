Das ist der stärkste Rückgang seit der Jahrtausendwende. Nicht einmal während der Krisenjahre 2002 und 2003 nach dem Platzen der Internetblase oder in den Jahren 2015 und 2016, als der Detailhandel unter der Aufhebung des Euro-Mindestkurses litt und die Schweizer in Scharen im Ausland einkauften, hatte der Absatz der hiesigen Händler so markant gelitten.