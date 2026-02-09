Das Umsatzplus ergibt sich unter anderem aus dem Bevölkerungswachstum: Die BAK-Experten gehen in ihrer Studie nämlich von einer leichten Abschwächung des Konsumwachstums aus. Der private Konsum sei für die hiesige Wirtschaft nach wie vor ein stabilisierender Faktor, er verliere aber an Schwung, hiess es. Das Zollchaos mit den USA führe auch unter Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu Verunsicherung.