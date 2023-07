Konkret verzeichneten die Schweizer Detailhändler im Juni 2023 einen nominalen Umsatzanstieg von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Wert bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte). Real - also zusätzlich unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Inflation - nahmen die Verkäufe von Coop, Migros und Co. im Juni im Jahresvergleich noch um 1,8 Prozent zu, wie aus den am Freitag veröffentlichten provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervorgeht.