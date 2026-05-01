Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze sanken im März nominal um 0,1 Prozent. Real - das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung - resultierte allerdings ein Plus von 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat Februar waren die Umsätze nominal um 0,5 Prozent zurückgegangen, real aber um 0,4 Prozent gestiegen.